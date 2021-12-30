Зірка НБА отримав жахливу травму під час гри (відео)

Зірка НБА отримав жахливу травму під час гри (відео)

Залишок сезону "Клівленд" проведе без ключового гравця.

Плеймейкер "Клівленда" Рікі Рубіо отримав жорстку травму під час чергового ігрового дня НБА.

Команда іспанця зустрічалася з "Новим Орлеаном" в рамках регулярного чемпіонату Східної конференції. Рубіо отримав пошкодження, коли послизнувся під час проходу у матчі.

Ricky Rubio was helped off the court after suffering an apparent injury on this play. pic.twitter.com/QuNciWZB2y — SportsCenter (@SportsCenter) December 29, 2021

У іспанського баскетболіста діагностовано розрив хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Таким чином Рубіо вибув до кінця сезону-21/22.

У поточному сезоні Рубіо набирає 13,1 очка, 6,6 передачі та 4,1 підбирання за 28,5 хвилини в середньому.

Його зв'язка з Даріусом Гарлендом вважається найкращим у НБА з усіх, хто провів разом більше 500 хвилин: їхня ефективність становить +16,1 очка.

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