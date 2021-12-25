У юної зірки НБА згорів будинок у Нью-Джерсі

Причина виникнення пожежі невідома.
У будинку баскетболіста "Філадельфії" Тайріза Максі сталася пожежа.
За інформацією Bleacher Report, інцидент стався увечері в п'ятницю, 24 грудня, у місті Вурхіз (штат Нью-Джерсі). Максі та його сім'я перебували у приміщенні, але ніхто не постраждав.
Наразі спортсмен перебуває у безпеці, проте про причину пожежі поки що нічого невідомо.
Клуб повідомлений про те, що сталося, і готовий забезпечити Максі та його сім'єю всім необхідним.
- 21-річний баскетболіст проводить свій другий сезон у НБА.
- У середньому за гру він набирає 17,0 очок та 4,6 передачі.
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