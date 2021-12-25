У юной звезды НБА сгорел дом в Нью-Джерси

Причина возникновения пожара неизвестна.
В доме баскетболиста "Филадельфии" Тайриза Макси произошел пожар.
По информации Bleacher Report, инцидент произошел вечером в пятницу, 24 декабря, в городе Вурхиз (штат Нью-Джерси). Макси и его семья находились в помещении, но никто не пострадал.
Пока спортсмен находится в безопасности, однако о причине пожара пока ничего неизвестно.
Клуб уведомлен о случившемся и готов обеспечить Макси и его семьей всем необходимым.
- 21-летний баскетболист проводит свой второй сезон в НБА.
- В среднем за игру он набирает 17 очков и 4,6 передачи.
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