У юной звезды НБА сгорел дом в Нью-Джерси

У юной звезды НБА сгорел дом в Нью-Джерси

Причина возникновения пожара неизвестна.

В доме баскетболиста "Филадельфии" Тайриза Макси произошел пожар.

По информации Bleacher Report, инцидент произошел вечером в пятницу, 24 декабря, в городе Вурхиз (штат Нью-Джерси). Макси и его семья находились в помещении, но никто не пострадал.

Пока спортсмен находится в безопасности, однако о причине пожара пока ничего неизвестно.

Клуб уведомлен о случившемся и готов обеспечить Макси и его семьей всем необходимым.

21-летний баскетболист проводит свой второй сезон в НБА.

В среднем за игру он набирает 17 очков и 4,6 передачи.

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