Одессу атакуют диверсанты и одесситы сплачиваются для защиты города

Появились подробности взятия в плен пограничников из Змеиного.

Защитники Змеиного стали инструментом информационной войны, потому что на телевидении оккупантов распространяют фейк, якобы Украина покинула их на острове. К тому же враги, конечно, не говорят, что несколько часов обстреливали крохотный остров из орудий кораблей и гладили ракетами из самолетов, разрушив всю инфраструктуру и связь.

Об этом говорится в ТСН.

Стало известно, что после масштабных обстрелов острова туда отправилось поисково-спасательное судно «Сапфир». На борту кроме экипажа были и врач и капеллан.

Это была гуманитарная миссия, потому что из-за потери связи с нашими людьми на острове не было информации, живы ли они или ранены и в каком состоянии. А также сами россияне угрожали защитникам острова смертью, если они не сдадутся, а ребята и не собирались, все помнят тот ответ врагу, который уже стал крылатым. Они бились бы и дальше, но у них просто закончился боекомплект, а подвести кораблем из-за обстрелов врага не было возможности. Спрятаться на сплошной скале просто негде.

Вместе с пограничниками сейчас в плену и врач, и капеллан.

Защитники острова Змеиного находятся в заложниках российских террористов

Одессу продолжают атаковать диверсионные группы, поэтому в течение комендантского часа не рекомендуется жителям выходить из своих домов. Днем вражеский самолет выпустил две ракеты в сторону города, но они попали в Куяльницкий лиман.

Одесса на некоторых улицах сейчас похожа на ту Одессу, которая была в 1941 году во время Второй мировой – повсюду ежи и баррикады из мешков. Одесситы активно заполняют их песком с пляжей и расставляют в центральной части города.

В эти минуты люди очень сплочены, друг другу помогают. На одной из улиц местная хлебопекарня бесплатно раздает хлеб.

В медучреждениях просят доноров пока сделать паузу, потому что через несколько часов набрали весь необходимый запас крови. Лишнее пока не нужно, потому что кровь не успевают проверять и готовить к использованию.