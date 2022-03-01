Легенды рок-н-ролла Мик Джаггер и сэр Пол Маккартни поддержали Украину

Мировые звезды проявили свою приверженность украинцам.

Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер и один из легендарных "битлов" Пол Маккартни продемонстрировали свою поддержку Украины и призвали помогать украинцам в трудные времена российской агрессии.

Знаменитые рок-музыканты опубликовали соответствующие посты в Facebook.

“Вспоминаем, как играли для наших друзей в Украине на Майдане Незалежности в 2008 году и думаем о них в эти трудные времена. Мы посылаем свою любовь и поддержку”, — написал участник легендарной ливерпульской четверки The Beatles сэр Пол Макартни, опубликовав фото, где он стоит на сцене с украинским флагом в руках.

Вокалист "Роллинг стоунз" Мик Джагер в своем сообщении был лаконичным, но более конкретным.

На его странице в соцсети появилось сообщение с украинским флагом и ссылкой на сайт Global Citizen с советами, как помочь Украине во время российской агрессии.

"Реальные способы помочь Украине через Global Citizen", — написал Мик Джаггер.

Напомним, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя вместе с другими участниками коллектива вступил в силы территориальной обороны ВС Украины.