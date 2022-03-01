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Легенди рок-н-ролу Мік Джаггер та сер Пол Маккартні підтримали Україну

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Легенди рок-н-ролу Мік Джаггер та сер Пол Маккартні підтримали Україну

Associated Press

Світові зірки виявили свою прихильність до українців.

Фронтмен The Rolling Stones Мік Джаггер та один із легендарних "бітлів" Пол Маккартні продемонстрували свою підтримку України та закликали допомагати українцям у важкі часи російської агресії.

Знамениті рок-музиканти опублікували відповідні пости на Facebook.

“Згадуємо, як грали для наших друзів в Україні на Майдані Незалежності у 2008 році та думаємо про них у ці важкі часи. Ми посилаємо свою любов і підтримку”, - написав учасник легендарної ліверпульської четвірки The Beatles сер Пол Макартні, опублікувавши фото, де він стоїть на сцені із українським прапором в руках.

Вокаліст “Ролінг стоунз” Мік Джагер у своєму дописі був більш лаконічним, але конкретнішим.

На його сторінці в соцмережі з’явився допис із українським прапором та посилання на сайт Global Citizen із порадами, як допомогти Україні в час російської агресії. 

“Реальні способи допомогти Україні через Global Citizen”, - написав Мік Джаггер.

Нагадаємо, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя разом з іншими учасниками колективу вступив до сил територіальної оборони ЗС України.

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