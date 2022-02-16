Тарас Тополя вступив до лав територіальної оборони ЗС України: "Ми готові до спротиву"

Тарас Тополя вступив до лав територіальної оборони ЗС України: "Ми готові до спротиву"

Разом зі співаком до сил територіальної оборони долучилися й інші музиканти "Антитіл".

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя разом з іншими учасниками колективу вступив до сил територіальної оборони ЗС України.

Про це у себе в Instagram розповів соліст "Антитіл". За словами Тополі, разом з Міністерством оборони України вони створили спільний проєкт "Саме те ТрО", у якому покроково покажуть шлях від рішення вступити до лав ТрО до першого тренування на полігоні.

"Сьогодні українці стають на захист держави незалежно від місця проживання, професії, віку чи статі. Вже 8-й рік наша ціль – це мир. Заради нього ми готові дати гідну відсіч кожному, хто захоче принести на наші землі війну. Ми готові до спротиву. Приєднуйся!" – закликав Тополя.

Своєю чергою, шанувальники підтримали артистів словами захоплення під постом: "Хлопці, пишаємось вами сильно", "гідний вчинок! Пишаюся вами!", "Приклад для наслідування", "всім б чоловікам так!".

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