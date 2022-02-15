Офіційно: ДПСУ не видавала Alina Pash документ про в'їзд у Крим

Ймовірно, довідка учасниці – підробка.
Державна прикордонна служба не видавала переможниці Нацвідбору на "Євробачення-2022" співачці Alina Pash довідку про в'їзд у Крим.
Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "УП"
"Держприкордонслужба проаналізувала інформацію, що була поширена Суспільним мовником України про документ, начебто, наданий відомством фізичній особі для представлення в рамках відбору на "Євробачення". Повідомляємо, нам не відомо, що за документ опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався, та під таким номером нікому не надавався", – зазначив Демченко.
Судячи з цього, Суспільне тепер має відмовити учасниці в конкурсі "Євробачення".
Нагадаємо, раніше співачка говорила, що запит на те, аби отримати документ від Прикордонної служби України подавав її помічник. "Щойно вони отримали довідку, одразу віддали представникам Суспільного", – йшлося в офіційній заяві артистки.
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