Кім Чен Ин покарав садівників, у яких до свята не зацвіли квіти

Кім Чен Ин покарав садівників, у яких до свята не зацвіли квіти

Фермери не змогли впоратися із завданням.

У КНДР фермерів, які займаються вирощуванням квітів, масово відправляють у трудові табори. Це пов'язано з тим, що садівники не змогли забезпечити цвітіння червоних бегоній до дня народження батька диктатора Кім Чен Іра.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Вулиці міст Північної Кореї традиційно прикрашають червоними бегоніями "Кімджонгіліями" напередодні дня народження покійного Кім Чен Іра — батька нинішнього диктатора. Ця подія відзначається 16 лютого і відома в країні під назвою "День зірки, що сяє".

Цього року влада традиційно замовила рослинникам тисячі квітів до свята, але фермери не змогли впоратися із завданням через дефіцит дров, якими опалюють теплиці з рослинами.

Після того, як квіти не зацвіли у визначений термін, рослинників засудили до покарання у вигляді шести місяців перебування у трудових таборах.

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Нагадаємо, у Північній Кореї заарештували 30-річну вчительку, бо навчала дітей не тим танцям. Танцювальні рухи назвали "капіталістичними".

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