Кім Чен Ин покарав садівників, у яких до свята не зацвіли квіти

Фермери не змогли впоратися із завданням.
У КНДР фермерів, які займаються вирощуванням квітів, масово відправляють у трудові табори. Це пов'язано з тим, що садівники не змогли забезпечити цвітіння червоних бегоній до дня народження батька диктатора Кім Чен Іра.
Про це повідомляє Daily Mail.
Вулиці міст Північної Кореї традиційно прикрашають червоними бегоніями "Кімджонгіліями" напередодні дня народження покійного Кім Чен Іра — батька нинішнього диктатора. Ця подія відзначається 16 лютого і відома в країні під назвою "День зірки, що сяє".
Цього року влада традиційно замовила рослинникам тисячі квітів до свята, але фермери не змогли впоратися із завданням через дефіцит дров, якими опалюють теплиці з рослинами.
Після того, як квіти не зацвіли у визначений термін, рослинників засудили до покарання у вигляді шести місяців перебування у трудових таборах.
Нагадаємо, у Північній Кореї заарештували 30-річну вчительку, бо навчала дітей не тим танцям. Танцювальні рухи назвали "капіталістичними".
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