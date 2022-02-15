Ким Чен Ын наказал садоводов, у которых к празднику не зацвели цветы

Фермеры не смогли справиться с задачей.
В КНДР фермеров, занимающихся выращиванием цветов, массово отправляются в трудовые лагеря. Это связано с тем, что садоводы не смогли обеспечить цветение красных бегоний ко дню рождения отца диктатора Ким Чен Ира.
Об этом сообщает Daily Mail.
Улицы городов Северной Кореи традиционно украшают красными бегониями "Кимджонгилиями" в канун дня рождения покойного Ким Чен Ира — отца нынешнего диктатора. Это событие отмечается 16 февраля и известно в стране под названием "Светящийся день звезды".
В этом году власти традиционно заказали растениеводам тысячи цветов к празднику, но фермеры не смогли справиться с задачей из-за дефицита дров, которыми отапливают теплицы с растениями.
После того, как цветы не зацвели в срок, садоводов приговорили к наказанию в виде шести месяцев пребывания в трудовых лагерях.
Напомним, в Северной Корее арестовали 30-летнюю учительницу, потому что обучала детей не тем танцам. Танцевальные движения назвали "капиталистическими".
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