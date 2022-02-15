Официально: ГПСУ не выдавала Alina Pash документ о въезде в Крым

Официально: ГПСУ не выдавала Alina Pash документ о въезде в Крым

Тем временем, подразделение ГПСУ обрабатывает ответ на обращение самой певицы.

Государственная пограничная служба не выдавала победительнице Нацотбора на "Евровидение-2022" певице Alina Pash справку о въезде в Крым.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Суспильному.

"Государственная пограничная служба проанализировала информацию, распространенную Общественным вещателем Украины о документе, якобы который был предоставлен ГПСУ физическому лицу для представления в рамках отбора на Евровидение. Нам неизвестно, что именно за документ опубликован вещателем, ведь подразделениями Госпогранслужбы такой не создавали и под таким номером никому не предоставляли", – отметил Демченко.

Alina Pash / instagram.com/alinapash

Тем временем подразделение ГПСУ обрабатывает ответ на поступившее от Алины Паш обращение относительно ее пересечения границы. Проверка продолжается.

Напомним, ранее певица говорила, что запрос на то, чтобы получить документ от Пограничной службы Украины, подавал ее помощник. "Как только они получили справку, сразу отдали представителям Суспильного", — говорилось в официальном заявлении артистки.

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