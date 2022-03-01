В Сумской области состоялся первый обмен пленными (видео)

Обменяли наших пятерых на одного русского офицера.

На Сумщине состоялся первый обмен пленными. Украина обменяла наших пятерых людей из территориальной обороны на одного российского офицера военной полиции.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Список бойцов теробороны, освобожденных из вражеского плена:

Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года, г. Тростянец.

Позняк Валерий Семенович, 1965 года, г. Ворожба Белопольского района.

Мокренко Игорь Владимирович, 1969 года.

Фролков Андрей Вячеславович, 1964 года, Сумы.

Солонарь Олег Викторович, 1974 года, Сумы.

Для этого в Краснополье Сумской области организовали "зеленый коридор" для вражеской техники, которая шла из Осоевки. "Коридор" был организован по приказу президента Украины Владимира Зеленского.