Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
На Сумщині відбувся перший обмін полоненими (відео)

На Сумщині відбувся перший обмін полоненими (відео)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Сумщині відбувся перший обмін полоненими (відео)

Обміняли наших п'ятьох на одного російського офіцера.

На Сумщині відбувся перший обмін полоненими. Україна обміняла наших п’ятьох людей з територіальної оборони на одного російського офіцера військової поліції.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький. 

Список бійців тероборони, яких визволили з ворожого полону: 

  • Квітченко Дмитро Олегович, 1985 року народження, м. Тростянець.
  • Позняк Валерій Семенович, 1965 року народження, м. Ворожба Білопільського району.
  • Мокренко Ігор Володимирович, 1969 року народження. 
  • Фролков Андрій В’ячеславович, 1964 року народження, Суми.
  • Солонар Олег Вікторович, 1974 року народження, Суми.

Для цього у Краснопіллі Сумської області організували "зелений коридор" для ворожої техніки, що йшла з Осоївки.  "Коридор" організували за наказом президента України Володимира Зеленського.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація