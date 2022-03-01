На Сумщині відбувся перший обмін полоненими (відео)

Обміняли наших п'ятьох на одного російського офіцера.

На Сумщині відбувся перший обмін полоненими. Україна обміняла наших п’ятьох людей з територіальної оборони на одного російського офіцера військової поліції.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Список бійців тероборони, яких визволили з ворожого полону:

Квітченко Дмитро Олегович, 1985 року народження, м. Тростянець.

Позняк Валерій Семенович, 1965 року народження, м. Ворожба Білопільського району.

Мокренко Ігор Володимирович, 1969 року народження.

Фролков Андрій В’ячеславович, 1964 року народження, Суми.

Солонар Олег Вікторович, 1974 року народження, Суми.

Для цього у Краснопіллі Сумської області організували "зелений коридор" для ворожої техніки, що йшла з Осоївки. "Коридор" організували за наказом президента України Володимира Зеленського.