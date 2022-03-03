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Президент Молдовы подписала заявку на вступление в ЕС

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Президент Молдовы подписала заявку на вступление в ЕС

Майя Санду

В ближайшее время заявка будет отправлена в Брюссель.

Президент Молдовы Мая Санду подписала в четверг официальную заявку на вступление ее страны в Европейский Союз.

Об этом глава государства сообщила в Twitter.

"Мы хотим жить в мире, процветании, быть частью свободного мира. Хотя некоторые решения требуют времени, другие должны приниматься быстро и решительно, поэтому мы должны пользоваться возможностями, которые приходит с изменяющимся миром", — цитирует Санду DW.

В ближайшее время заявка будет отправлена в Брюссель, подчеркнула президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Уже на следующий день, 1 марта, Европарламент принял заявку Украины на вступление в ЕС.

Кроме того, Финляндия после начала войны в Украине подписали петицию за рассмотрение присоединения к НАТО.

Также стало известно, что президент Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку своей страны на членство в ЕС.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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