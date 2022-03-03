Президент Молдовы подписала заявку на вступление в ЕС

Президент Молдовы подписала заявку на вступление в ЕС

В ближайшее время заявка будет отправлена в Брюссель.

Президент Молдовы Мая Санду подписала в четверг официальную заявку на вступление ее страны в Европейский Союз.

Об этом глава государства сообщила в Twitter.

Time is now: #Moldova officially signs the application for membership to join the #European Union. citizens являются preparated к труду hard towards a stabilní a prosperous future в & family of European states. pic.twitter.com/35a2q9WCaW — Maia Sandu (@sandumaiamd) 3 марта 2022

"Мы хотим жить в мире, процветании, быть частью свободного мира. Хотя некоторые решения требуют времени, другие должны приниматься быстро и решительно, поэтому мы должны пользоваться возможностями, которые приходит с изменяющимся миром", — цитирует Санду DW.

В ближайшее время заявка будет отправлена в Брюссель, подчеркнула президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Уже на следующий день, 1 марта, Европарламент принял заявку Украины на вступление в ЕС.

Кроме того, Финляндия после начала войны в Украине подписали петицию за рассмотрение присоединения к НАТО.

Также стало известно, что президент Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку своей страны на членство в ЕС.