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Президентка Молдови підписала заявку на вступ до ЄС

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Президентка Молдови підписала заявку на вступ до ЄС

Мая Санду

Найближчим часом заявка буде надіслана до Брюсселя.

Президентка Молдови Мая Санду підписала у четвер офіційну заявку на вступ її країни до Європейського Союзу. 

Про це очільниця держави повідомила у Тwitter.

"Ми хочемо жити в мирі, процвітанні, бути частиною вільного світу. Хоча деякі рішення потребують часу, інші мають ухвалюватися швидко і рішуче, тож ми маємо користуватися можливостями, які приходить зі світом, що змінюється", - цитує Санду DW.

Найближчим часом заявка буде надіслана до Брюсселя, підкреслила президентка.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Вже наступного дня, 1 березня, Європарламент прийняв заявку України на вступ до ЄС.

Крім того, Фінляндія, після початку війни в України, підписали петицію за розгляд приєднання до НАТО.

Також сьогодні стало відомо, що президент Грузії Іраклій Гарібашвілі підписав заявку своєї країни на членство в ЄС.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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