Президентка Молдови підписала заявку на вступ до ЄС

Президентка Молдови підписала заявку на вступ до ЄС

Найближчим часом заявка буде надіслана до Брюсселя.

Президентка Молдови Мая Санду підписала у четвер офіційну заявку на вступ її країни до Європейського Союзу.

Про це очільниця держави повідомила у Тwitter.

The time is now: #Moldova officially signs the application for membership to join the #European Union. citizens are prepared to work hard towards a stable and prosperous future in the & the family of European states. pic.twitter.com/35a2q9WCaW — Maia Sandu (@sandumaiamd) March 3, 2022

"Ми хочемо жити в мирі, процвітанні, бути частиною вільного світу. Хоча деякі рішення потребують часу, інші мають ухвалюватися швидко і рішуче, тож ми маємо користуватися можливостями, які приходить зі світом, що змінюється", - цитує Санду DW.

Найближчим часом заявка буде надіслана до Брюсселя, підкреслила президентка.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Вже наступного дня, 1 березня, Європарламент прийняв заявку України на вступ до ЄС.

Крім того, Фінляндія, після початку війни в України, підписали петицію за розгляд приєднання до НАТО.

Також сьогодні стало відомо, що президент Грузії Іраклій Гарібашвілі підписав заявку своєї країни на членство в ЄС.