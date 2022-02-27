Фіни вмить, після оголошення Путіним війни Україні, підписали петицію за вступ до НАТО

Фіни вмить, після оголошення Путіним війни Україні, підписали петицію за вступ до НАТО

Петиція з’явилась 21 лютого і вже зібрала 58 тисяч, із потрібних 50-ти.

Фінляндія може поповнити ряди НАТО, адже її громадяни, після війни в України, підписали петицію за розгляд приєднання до Альянсу.

Петиція з’явилась 21 лютого і вже зібрала 58 тисяч підписів, із потрібних 50-ти.

Така перспектива налякала Росію і там почалися погрози. Якщо Швецію та Фінляндію приймуть до НАТО, це «потягне за собою кроки у відповідь» з боку Росії. Про це заявила представниця МЗС Росії Марія Захарова.

Свої слова вона аргументує тим, що Швеція та Фінляндія в рамках ОБСЄ обіцяли не будувати свою безпеку, шкодячи безпеці інших країн. Тож пообіцяла «військові кроки у відповідь» і звинуватила країни НАТО в «порушенні старих обіцянок».

В день таких заяв Фінляндія виділила Україні 50 млн доларів допомоги.