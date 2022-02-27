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Що робити у разі аварій на хімічних об'єктах: інструкція

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Що робити у разі аварій на хімічних об'єктах: інструкція

Цієї ночі окупанти спричиняють на території України техногенні катастрофи.

У ніч на 27 лютого, у Василькові Київської області продовжує горіти нафтобаза, яку обстріляли російські окупанти, а у Харкові підірвано газопровід.

Пресслужба Держспецзв'язку дала поради громадянам, що робити у разі аварій на хімічних об'єктах.

Коротка інструкція з цивільного захисту громадян:

  1. Зачиніть вікна та без нагальної потреби не відкривайте їх. При відкритті — завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично міняйте її.
  2. Уникайте тривалого перебування на повітрі. 
  3. Користуйтеся системою кондиціонування та очищення повітря. Поставте у вашому приміщенні ємності з водою для підвищення вологості повітря. 
  4. Регулярно здійснюйте вологе прибирання. 
  5. Відчуваєте запах диму? Негайно надягайте вологі маски, віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною.
  6. Збільште споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Рекомендується пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (міральні напої, киснево-білкові коктейлі. Виключити газовані напої!
  7. Декілька разів на день приймайте душ, промивайте ніс та горло.

Також вони додали, що краще за все — негайно виїхати з місця близького до аварії, у разі не можливості виконуйте ці мінімальні поради. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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