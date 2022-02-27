Що робити у разі аварій на хімічних об'єктах: інструкція

Що робити у разі аварій на хімічних об'єктах: інструкція

Цієї ночі окупанти спричиняють на території України техногенні катастрофи.

У ніч на 27 лютого, у Василькові Київської області продовжує горіти нафтобаза, яку обстріляли російські окупанти, а у Харкові підірвано газопровід.

Пресслужба Держспецзв'язку дала поради громадянам, що робити у разі аварій на хімічних об'єктах.

Коротка інструкція з цивільного захисту громадян:

Зачиніть вікна та без нагальної потреби не відкривайте їх. При відкритті — завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично міняйте її. Уникайте тривалого перебування на повітрі. Користуйтеся системою кондиціонування та очищення повітря. Поставте у вашому приміщенні ємності з водою для підвищення вологості повітря. Регулярно здійснюйте вологе прибирання. Відчуваєте запах диму? Негайно надягайте вологі маски, віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною. Збільште споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Рекомендується пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (міральні напої, киснево-білкові коктейлі. Виключити газовані напої! Декілька разів на день приймайте душ, промивайте ніс та горло.

Також вони додали, що краще за все — негайно виїхати з місця близького до аварії, у разі не можливості виконуйте ці мінімальні поради.