В Тель-Авіві на підтримку України вийшло 17 тисяч людей

Зупинятись на цьому не планують, акція планується ще і в Єрусалимі.
За підрахунками поліції сьогодні у марші підтримки України в ізраїльському місті Тель-Авіві взяли участь понад 17000 людей.
"Вся площа Абіми в самому центрі була заповнена українськими прапорами! Уся ізраїльська преса була тут: радіо та телебачення! Наш голос стає сильнішим і сподіваюся в уряді нас почують, займуть проактивну позицію та почнуть допомагати!", - зазначила одна з активісток Анна Жарова.
Вона додала, що на цьому не припинять акції і вже в найближчі дні збирають акцію в Єрусалимі. "В Ізраїлі прийнято говорити «російська вулиця», так ось сьогодні ми стали свідками зародження та становлення «української вулиці» не за національністю, а за поглядами та цінностями! У понеділок виходимо до офісу прем'єр-міністра. І активно починаємо займатись організацією гуманітарної допомоги", - додала вона.
По подсчётам полиции сегодня в марше поддержки Украины приняло участие более 17000 человек! Вся площадь Абимы в самом...Опубліковано Anna Zharova Субота, 26 лютого 2022 р.
Окрім того, "Ізраїльські друзі України" найбільша волонтерська некомерційна проукраїнська організація в Ізраїлі, яка вже більше 8 років у співпраці з Посольством України у Державі Ізраїль займається збором гуманітарної допомоги, організацією масштабних культурних заходів та просвітницькою діяльністю.
"У важки для України часи ми намагаємося об’єднати усіх небайдужих людей та зробити свій внесок у справу припинення військової агресії Росії проти України", - зазначили в організації.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- втрати особового складу - понад 3000 осіб,
- танки - близько 100,
- бойові броньовані машини - близько 540,
- гармати - 15,
- ЗРК "Бук" - 1,
- літаки - 16,
- вертольоти - 18.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія наносить удари по цивільному населенню:
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