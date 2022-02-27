В Тель-Авіві на підтримку України вийшло 17 тисяч людей

В Тель-Авіві на підтримку України вийшло 17 тисяч людей

Зупинятись на цьому не планують, акція планується ще і в Єрусалимі.

За підрахунками поліції сьогодні у марші підтримки України в ізраїльському місті Тель-Авіві взяли участь понад 17000 людей.

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"Вся площа Абіми в самому центрі була заповнена українськими прапорами! Уся ізраїльська преса була тут: радіо та телебачення! Наш голос стає сильнішим і сподіваюся в уряді нас почують, займуть проактивну позицію та почнуть допомагати!", - зазначила одна з активісток Анна Жарова.

Вона додала, що на цьому не припинять акції і вже в найближчі дні збирають акцію в Єрусалимі. "В Ізраїлі прийнято говорити «російська вулиця», так ось сьогодні ми стали свідками зародження та становлення «української вулиці» не за національністю, а за поглядами та цінностями! У понеділок виходимо до офісу прем'єр-міністра. І активно починаємо займатись організацією гуманітарної допомоги", - додала вона.

По подсчётам полиции сегодня в марше поддержки Украины приняло участие более 17000 человек! Вся площадь Абимы в самом... Опубліковано Anna Zharova Субота, 26 лютого 2022 р.

Окрім того, "Ізраїльські друзі України" найбільша волонтерська некомерційна проукраїнська організація в Ізраїлі, яка вже більше 8 років у співпраці з Посольством України у Державі Ізраїль займається збором гуманітарної допомоги, організацією масштабних культурних заходів та просвітницькою діяльністю.

"У важки для України часи ми намагаємося об’єднати усіх небайдужих людей та зробити свій внесок у справу припинення військової агресії Росії проти України", - зазначили в організації.