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Україна отримала першу партію зброї від Литви

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Україна отримала першу партію зброї від Литви

Facebook Valdemaras Rupšys

Вільнюс готовий і надалі допомагати ЗСУ.

Українська армія отримала від Литви автомати, пістолети і бронежилети.

Про це повідомив командувач литовською армією генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис в Facebook.

"Щойно завершилася перша матеріально-технічна операція, в рамках якої литовські солдати передали українській армії велику кількість автоматів, пістолетів, шоломів і бронежилетів", - йдеться в повідомленні. 

Він зазначив, що це тільки перша така операція, а також подякував литовським солдатам і перевізникам. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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