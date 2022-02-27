У Харкові росіяни підірвали газопровід, велика пожежа - ЗМІ

Інформації про жертв немає.

Уночі проти 27 лютого у Харкові в мікрорайоні Данилівка росіяни ніби підірвали газопровід.

Вибух був дуже потужний - в небо здійнявся величезний "гриб" вогню. Про це повідомляє "Сегодня".

Речник обласного управління ДСНС Євген Василенко повідомив, що детальної інформації поки немає. Адже в умовах обстрілів у рятувальників немає можливості направити туди техніку, передає "Суспільне Харків".

У Харкові горить газопровід

Тим часом російські окупанти обстріляли нафтобазу на околиці Василькова Київської області. Дуже потужна пожежа.