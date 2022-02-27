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У Харкові росіяни підірвали газопровід, велика пожежа - ЗМІ

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У Харкові росіяни підірвали газопровід, велика пожежа - ЗМІ

Сегодня

Інформації про жертв немає.

Уночі проти 27 лютого у Харкові в мікрорайоні Данилівка росіяни ніби підірвали газопровід.

Вибух був дуже потужний - в небо здійнявся величезний "гриб" вогню. Про це повідомляє "Сегодня".

Речник обласного управління ДСНС Євген Василенко повідомив, що детальної інформації поки немає. Адже в умовах обстрілів у рятувальників немає можливості направити туди техніку, передає "Суспільне Харків".

У Харкові горить газопровід

У Харкові горить газопровід

Тим часом російські окупанти обстріляли нафтобазу на околиці Василькова Київської області. Дуже потужна пожежа.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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