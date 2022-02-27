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Украина получила первую партию оружия от Литвы

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Украина получила первую партию оружия от Литвы

Facebook Valdemaras Rupšys

Вильнюс готов и дальше помогать ВСУ.

Украинская армия получила от Литвы автоматы, пистолеты и бронежилеты.

Об этом сообщил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис в Facebook.

"Только что завершилась первая материально-техническая операция, в рамках которой литовские солдаты передали украинской армии большое количество автоматов, пистолетов, шлемов и бронежилетов", — говорится в сообщении.

Он отметил, что это только первая такая операция, а также поблагодарил литовских солдат и перевозчиков.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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