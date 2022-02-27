В Харькове поймали ДРГ во главе с известным сепаратистом "Топазом"

Известный сепаратист снова решил оказаться в тюрьме.

В Харькове правоохранители и обычные горожане продолжают выявлять диверсионные разведывательные группы.

Сегодня в составе одного из них попался "известный" со времен Майдана сепаратист Топаз. Об этом сообщают в Сети.

Харьковчанин Игнат Кромский был одним из руководителей охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве.

Позже на митинге возле харьковского горсовета он открыто агитировал людей за федерализацию Украины и пророссийский Харьков. Он был арестован, а затем суд присудил ему 8 лет заключения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в массовых беспорядках и незаконное завладение авто.

Во время прений прокурор просил назначить более суровое наказание — 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 28 сентября 2018 Жовтневый районный суд города Харькова принял решение о немедленном освобождении из-под стражи антимайдановца Игната Кромского. В самом суде объяснили, что было рассмотрено ходатайство адвоката о пересмотре сроков содержания Кромского под стражей в соответствии с "законом Савченко", и суд учел доводы защиты и принял решение о его немедленном увольнении".

Кромский на путь исправления не стал и теперь будет отвечать перед законом.