В Тель-Авиве в поддержку Украины вышли 17 тысяч человек

В Тель-Авиве в поддержку Украины вышли 17 тысяч человек

Останавливаться на этом не планируется, акция планируется еще и в Иерусалиме.

По подсчетам полиции, сегодня в марше поддержки Украины в израильском городе Тель-Авиве приняли участие более 17000 человек.

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"Вся площадь Абимы в самом центре была заполнена украинскими флагами! Вся израильская пресса была здесь: радио и телевидение! Наш голос становится сильнее и надеюсь в правительстве нас услышат, займут проактивную позицию и помогут!", — отметила одна из активисток Анна Жарова.

Она добавила, что на этом не прекратят акции и уже в ближайшие дни собирают акцию в Иерусалиме. "В Израиле принято говорить «русская улица», так вот сегодня мы стали свидетелями зарождения и становления «украинской улицы» не по национальности, а по взглядам и ценностям! В понедельник выходим в офис премьер-министра. И активно начинаем заниматься гуманитарной организацией помощи", — добавила она.

По подсчетам полиции сегодня в марше поддержки Украины приняло участие более 17000 человек! Вся площадь Абимы в самом... Опубликовано Anna Zharova Суббота, 26 февраля 2022 г.

Кроме того, "Израильские друзья Украины" — крупнейшая волонтерская некоммерческая проукраинская организация в Израиле, которая уже более 8 лет в сотрудничестве с Посольством Украины в Государстве Израиль занимается сбором гуманитарной помощи, организацией масштабных культурных мероприятий и просветительской деятельностью.

"В тяжелые для Украины времена мы пытаемся объединить всех небезразличных людей и внести свой вклад в прекращение военной агрессии России против Украины", — отметили в организации.