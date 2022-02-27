Евросоюз планирует полностью закрыть небо для России – СМИ

На сегодняшний день свое "небо" для РФ закрыли уже 9 государств.
В результате войны России против Украины страны Евросоюза планируют полностью закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.
Об этом сообщил журналист немецкого телеканала ARD Маттиас Дайс.
"Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний. Только что подтвердил мне надежный источник", – говорится в сообщении.
EXKLUSIV: EU-Staaten machen Luftraum für russische Airlines dicht. Ист mir gerade aus verlässlicher Quelle bestätigt worden.-- Matthias Deiss ( @ MatthiasDeiss ) February 26, 2022
ARD-Hauptstadtstudio
К такому шагу страны ЕС планируют прибегнуть, учитывая возможность применения "зеркальных мер" со стороны России. Страна уже закрывает воздушное пространство для авиакомпаний стран, объявивших о своем соответствующем решении.
Ранее свое небо для авиакомпаний из России закрыли девять стран: Великобритания, Польша, Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Румыния и Словения.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- потери личного состава – более 3000 человек,
- танки – около 100,
- боевые бронированные машины – около 540,
- пушки – 15,
- ЗРК "Бук" – 1,
- самолеты – 16,
- вертолеты – 18.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
- В Киеве российская ракета попала в многоэтажку: фото и видео
- Последствия обстрела Россией жилого дома в Киеве: двое погибших и шестеро тяжело раненых (видео)
- Как выглядит киевская многоперховка после ночного ракетного обстрела: фото, видео
- Появились фото ракетных обстрелов в Киеве
- Оккупанты обстреливают Чернигов из "градов" — ОГА
- Российские войска обстреляли Харьков – улицы города укрыли неразорвавшиеся снаряды