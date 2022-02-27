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Евросоюз планирует полностью закрыть небо для России – СМИ

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Евросоюз планирует полностью закрыть небо для России – СМИ

airforce.com

На сегодняшний день свое "небо" для РФ закрыли уже 9 государств.

В результате войны России против Украины страны Евросоюза планируют полностью закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Об этом сообщил журналист немецкого телеканала ARD Маттиас Дайс.

"Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний. Только что подтвердил мне надежный источник", – говорится в сообщении.

К такому шагу страны ЕС планируют прибегнуть, учитывая возможность применения "зеркальных мер" со стороны России. Страна уже закрывает воздушное пространство для авиакомпаний стран, объявивших о своем соответствующем решении.

Ранее свое небо для авиакомпаний из России закрыли девять стран: Великобритания, Польша, Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Румыния и Словения.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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