Евросоюз планирует полностью закрыть небо для России – СМИ

На сегодняшний день свое "небо" для РФ закрыли уже 9 государств.

В результате войны России против Украины страны Евросоюза планируют полностью закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Об этом сообщил журналист немецкого телеканала ARD Маттиас Дайс.

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"Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний. Только что подтвердил мне надежный источник", – говорится в сообщении.

EXKLUSIV: EU-Staaten machen Luftraum für russische Airlines dicht. Ист mir gerade aus verlässlicher Quelle bestätigt worden.



ARD-Hauptstadtstudio -- Matthias Deiss ( @ MatthiasDeiss ) February 26, 2022

К такому шагу страны ЕС планируют прибегнуть, учитывая возможность применения "зеркальных мер" со стороны России. Страна уже закрывает воздушное пространство для авиакомпаний стран, объявивших о своем соответствующем решении.

Ранее свое небо для авиакомпаний из России закрыли девять стран: Великобритания, Польша, Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Румыния и Словения.