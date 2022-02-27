Украина созывает спецсессию Генассамблеи ООН

Все потому, что Россия не разрешила Совбезу организации действовать в соответствии с требованиями поддержки международного мира и безопасности.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что государство созывает специальную сессию Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Об этом дипломат написал в Сети.

Также читайте Евросоюз планирует полностью закрыть небо для России – СМИ

"В свете российского вето в СБ ООН я обратился с просьбой к членам Совета принять необходимое решение о созыве экстренной специальной сессии Генассамблеи ООН в соответствии с резолюцией 377A(V). Поскольку Россия не позволила Раде действовать в соответствии с требованиями поддержки международного мира и безопасности", – говорится в сообщении.

Для созыва такой специальной сессии необходимо решение Совбеза ООН (заседание запланировано на 27 февраля). Для принятия такого решения необходимо согласие девяти из 15 стран-членов. В то же время, ни одна из стран не будет иметь права вето.

В случае одобрения созыва спецсессии, вопрос Украины на нем будут рассматривать все 193 государства-члена ООН. Правда, решение Генассамблеи не обязательно к исполнению.