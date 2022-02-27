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Украина созывает спецсессию Генассамблеи ООН

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Украина созывает спецсессию Генассамблеи ООН

Центр новостей ООН

Все потому, что Россия не разрешила Совбезу организации действовать в соответствии с требованиями поддержки международного мира и безопасности.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что государство созывает специальную сессию Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Об этом дипломат написал в Сети.

"В свете российского вето в СБ ООН я обратился с просьбой к членам Совета принять необходимое решение о созыве экстренной специальной сессии Генассамблеи ООН в соответствии с резолюцией 377A(V). Поскольку Россия не позволила Раде действовать в соответствии с требованиями поддержки международного мира и безопасности", – говорится в сообщении.

Для созыва такой специальной сессии необходимо решение Совбеза ООН (заседание запланировано на 27 февраля). Для принятия такого решения необходимо согласие девяти из 15 стран-членов. В то же время, ни одна из стран не будет иметь права вето.

В случае одобрения созыва спецсессии, вопрос Украины на нем будут рассматривать все 193 государства-члена ООН. Правда, решение Генассамблеи не обязательно к исполнению.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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