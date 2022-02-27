Україна скликає спецсесію Генасамблеї ООН

Усе тому, що Росія не дозволила Радбезу організації діяти відповідно до вимог підтримки міжнародного миру та безпеки.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що держава скликає спеціальну сесію Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Про це дипломат написав у Мережі.

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"У світлі російського вето в РБ ООН, я звернувся з проханням до членів Ради ухвалити необхідне рішення про скликання екстреної спеціальної сесії Генасамблеї ООН відповідно до резолюції 377A(V). Оскільки Росія не дозволила Раді діяти відповідно до вимог підтримки міжнародного миру та безпеки", ­– йдеться у повідомленні.

Для скликання такої спеціальної сесії потрібне рішення Радбезу ООН (засідання заплановане на 27 лютого). Для ухвалення такого рішення потрібна згода дев’яти з 15 країн-членів. Водночас жодна з країн не матиме права вето.

У разі схвалення скликання спецсесії, питання України на ньому розглядатимуть усі 193 держави-члени ООН. Щоправда, рішення Генасамблеї не є обов’язковим до виконання.