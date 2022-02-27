Компанії AMD та Intel припиняють співпрацю з Росію

Вони припинять постачати свою продукцію до РФ.

Компанії AMD та Intel, які спеціалізуються на виготовленні комп'ютерних процесорів та відеокарт, вирішили припинити співпрацю з Росією.

Про це повідомляє РБК з посиланням на два джерела на ІТ-ринку.

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Якщо ці найбільші американські виробники процесорів, призупинять постачання своєї продукції до Росії, це може призвести до дефіциту серверів та зростання їхньої вартості.

За словами одного зі співрозмовників видання, ці компанії в усній формі повідомили російським виробникам, що продукція AMD та Intel тимчасово не постачається на територію Росії. Китайські партнери вже отримують повідомлення від локального офісу Intel про заборону постачання процесорів до Росії. Призупинення поставок процесорів від AMD та Intel підтвердив і представник Асоціації російських розробників та виробників електроніки (АРПЕ).

Представник Intel у Росії не відповів прямо на питання, чи зупинили вони поставки процесорів, але повідомив, що "компанія уважно стежить за ситуацією і забезпечує дотримання санкцій і правил експортного контролю, включно з новими санкціями, запровадженими OFAC, і правилами, виданими BIS (бюро) індустрії та безпеки при Міністерстві торгівлі США, яке є регулятором у галузі експортного контролю.