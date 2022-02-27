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Компании AMD и Intel прекращают сотрудничество с Россией

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Компании AMD и Intel прекращают сотрудничество с Россией

Master Management

Они прекратят поставлять свою продукцию в РФ.

Компании AMD и Intel, специализирующиеся на производстве компьютерных процессоров и видеокарт, решили прекратить сотрудничество с Россией.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника на ИТ-рынке.

Если эти крупнейшие американские производители процессоров приостановят поставки продукции в Россию, это может привести к дефициту серверов и росту их стоимости.

По словам одного из собеседников, эти компании в устной форме сообщили российским производителям, что продукция AMD и Intel временно не поставляется на территорию России. Китайские партнеры уже получают уведомления от локального офиса Intel о запрете поставки процессоров в Россию. Приостановку поставок процессоров от AMD и Intel подтвердил и представитель Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

Представитель Intel в России не ответил прямо на вопрос, остановили ли они поставки процессоров, но сообщил, что "компания внимательно следит за ситуацией и обеспечивает соблюдение санкций и правил экспортного контроля, включая новые санкции, введенные OFAC, и правила, выданные BIS (бюро ) индустрии и безопасности при Министерстве торговли США, являющемся регулятором в области экспортного контроля.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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