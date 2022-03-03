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Агентство S&P знизило кредитний рейтинг Росії

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Агентство S&P знизило кредитний рейтинг Росії

Існує потенційна можливість невиконання РФ її боргових зобов'язань.

Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті з "ВВ+" до "CCC-" та довгостроковий рейтинг у національній валюті ­– з "ВВВ-" до "CCC-".

Про це свідчить повідомлення на сайті агентства, пишуть російські ЗМІ.

Рейтинги розміщені у списку CreditWatch (рейтинг на перегляді) з негативним прогнозом.

Зауважимо, що позначка "CCC" означає, що на цей момент існує потенційна можливість невиконання емітентом своїх боргових зобов'язань – це значною мірою залежить від сприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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