Агентство S&P знизило кредитний рейтинг Росії

Існує потенційна можливість невиконання РФ її боргових зобов'язань.

Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті з "ВВ+" до "CCC-" та довгостроковий рейтинг у національній валюті ­– з "ВВВ-" до "CCC-".

Про це свідчить повідомлення на сайті агентства, пишуть російські ЗМІ.

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Рейтинги розміщені у списку CreditWatch (рейтинг на перегляді) з негативним прогнозом.

Зауважимо, що позначка "CCC" означає, що на цей момент існує потенційна можливість невиконання емітентом своїх боргових зобов'язань – це значною мірою залежить від сприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.