“Справжні чеченці воюють за Україну”, — Ахмед Закаєв

Представник уряду Чеченської республіки Ічкерія в еміграції заявив про готовність своїх земляків, які змушені перебувати в еміграції після двох воєн з Росією, спільно із ЗСУ боротися зі спільним ворогом.
Виконувач обов'язків дипломатичного представника Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв, який як політичний біженець останнім часом перебуває в Європі, де й проводить свою діяльність, заявив про готовність допомогти Україні у війні, яку розв’язала проти нашої країни путінська Росія.
Як саме справжні чеченці збираються це зробити Закаєв розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.
- Розкажіть будь ласка, яка зараз ситуація на міжнародному фронті? Як саме ви збираєтеся допомогти Україні?
- У Брюсселі ми провели екстрене засідання державного комітету деокупації чеченської республіки Ічкерія. Це уряд у вигнанні за кордоном… Наша країна, як ви знаєте, вже понад 20 років окупована, але наші офіційні структури, влада - вони перебувають за кордоном. На цьому засіданні було ухвалено рішення сформувати добровольчі батальйони з чеченців, які перебувають і проживають у європейських країнах.
Для цього нам необхідно було, щоб вони не підпадали під категорію найманців, необхідно було укласти хоч якусь угоду, і президент Зеленський почув наш заклик, наше побажання, нашу заяву, і він наступного дня буквально підписав Указ про створення іноземного легіону.
Ми зараз у цьому напрямку працюємо з Офісом президента Зеленського. Наш міністр та один із представників його Офісу перебувають у постійному контакті. Для цього є так звана рамкова угода, щоб наші добровольці могли вже це зробити... Ми обговорюємо, як це все відбуватиметься.
Чеченці, які перебувають у європейських країнах, мають політичний статус тут, у країнах проживання та перебування. І, природно, для того, щоб взяти участь у відбитті російської агресії в Україні, їм необхідно буде узгоджувати та координувати свої дії з місцевою владою.
Для цього потрібна буде взаємодія українських посольств у європейських країнах, наших представників, які узгоджуватимуть ці питання з місцевою владою, щоб безперешкодно вони могли виїхати туди і в подальшому, в чому я не сумніваюся, після нашої спільної перемоги над нашим спільним ворогом, щоб ці люди, якщо вони захочуть повернутися туди, звідки вони поїхали, щоб вони могли повернутися без проблем. А ті, хто забажає залишитися відновлювати та зміцнювати Українську державу, вони можуть залишитися. Тому в цьому ключі, у цьому напрямі ми працюємо зараз. Існують бюрократичні моменти, які необхідно уточнити та прояснити.
Наступний аспект. Брати дорогі, українці, сьогодні міграційні служби в європейських країнах прийняли рішення про те, щоб вам, українцям, які залишають країну, точніше, які змушені втекти, щоб врятувати своїх дітей, в європейські країни, Європейський союз дає можливість розселятися вільно з видом на проживання на 3 місяці, доки ця вся ситуація [війна Росії проти України] буде тут… Але для цього потрібно, щоб тут [в ЄС] були родичі.
Я вам говорю зараз від імені всіх чеченців та інгушів, які перебувають у країнах Європи та інших країнах світу, ви в нашій особі, в особі наших народів маєте рідних, братів, сестер та найближчих людей. Ми готові прийняти вас сім'ями, де б не з'явилися ви у європейських країнах - наші двері для вас відчинені. І ми вас приймемо як рідних. Я вам це гарантую.
Щодо чеченських біженців, які перебувають на території України [після того як] були змушені втекти з Чечні. Сьогодні, за наявною у нас інформацією, у них дуже плачевний стан, бо "кадирівці", тобто путіністи надіслали до України чеченомовних російських військовослужбовців. Через це ускладнилися стосунки, існує упереджене ставлення.
Я закликаю керівництво України, журналістів та всіх людей доброї волі, щоб цих людей не переслідували та надавали їм таку саму можливість, як українським біженцям, покинути країну, рятуючи своїх дітей. Я впевнений, що чоловіки, які жили в Україні не втечуть, вони залишаться разом із вами захищати цю країну. Але дайте їм також можливість вивезти дітей, жінок та хворих нарівні з українцями. Оце моє побажання, ось це мій заклик.
- Скажіть, будь ласка, про яку кількість військових, людей з військовим досвідом, чоловіків, які хочуть приїхати в Україну, йдеться?
- Давайте не говорити про якусь конкретну цифру. Ми знаємо, з ким ми маємо справу зараз. Тут не лише наші друзі слухають, нас почують і наші вороги. Просто, для прикладу, скажу, що в Європі та в усьому світі перебуває понад 350 тисяч чеченців. І я вас запевняю: охочих сьогодні “розрахуватися” [з Путіним за дві Чеченські війни] та захистити Україну, не лише вашу свободу, а й свободу всіх людей доброї волі, дуже багато. І головне, щоб ми зараз подолали ось ці бюрократичні моменти, щоб цих людей ми могли організовано разом з вами, разом із вашими структурами, перевезти в Україну.
Решта – у руках Всевишнього. Але я не сумніваюся, що Всевишній на боці українців, на боці тих, хто воює із цими варварами. І ми переможемо, іншааллах, я не сумніваюся в цьому.
- Коли будуть підписані документи? В які терміни?
- Уже йде процес, є вже перші проекти цих документів, ми направили їх і зараз чекаємо з боку українців, наших друзів, що вони нам скажуть. Наші делегації готові виїхати в Україну будь-коли.
- Тобто це питання кількох днів, правильно?
- Поки наша делегація перебуватиме в Україні, я гадаю, перші загони, перші батальйони почнуть прибувати до України.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217,
- бойових броньованих машин ‒ 900,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 (інформація уточнюється),
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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