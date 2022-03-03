“Справжні чеченці воюють за Україну”, — Ахмед Закаєв

Представник уряду Чеченської республіки Ічкерія в еміграції заявив про готовність своїх земляків, які змушені перебувати в еміграції після двох воєн з Росією, спільно із ЗСУ боротися зі спільним ворогом.

Виконувач обов'язків дипломатичного представника Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв, який як політичний біженець останнім часом перебуває в Європі, де й проводить свою діяльність, заявив про готовність допомогти Україні у війні, яку розв’язала проти нашої країни путінська Росія.

Як саме справжні чеченці збираються це зробити Закаєв розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

- Розкажіть будь ласка, яка зараз ситуація на міжнародному фронті? Як саме ви збираєтеся допомогти Україні?

- У Брюсселі ми провели екстрене засідання державного комітету деокупації чеченської республіки Ічкерія. Це уряд у вигнанні за кордоном… Наша країна, як ви знаєте, вже понад 20 років окупована, але наші офіційні структури, влада - вони перебувають за кордоном. На цьому засіданні було ухвалено рішення сформувати добровольчі батальйони з чеченців, які перебувають і проживають у європейських країнах.

Для цього нам необхідно було, щоб вони не підпадали під категорію найманців, необхідно було укласти хоч якусь угоду, і президент Зеленський почув наш заклик, наше побажання, нашу заяву, і він наступного дня буквально підписав Указ про створення іноземного легіону.

Ми зараз у цьому напрямку працюємо з Офісом президента Зеленського. Наш міністр та один із представників його Офісу перебувають у постійному контакті. Для цього є так звана рамкова угода, щоб наші добровольці могли вже це зробити... Ми обговорюємо, як це все відбуватиметься.

Також читайте Україна запровадила тимчасовий безвіз для іноземців, охочих вступити до легіону оборони

Чеченці, які перебувають у європейських країнах, мають політичний статус тут, у країнах проживання та перебування. І, природно, для того, щоб взяти участь у відбитті російської агресії в Україні, їм необхідно буде узгоджувати та координувати свої дії з місцевою владою.

Для цього потрібна буде взаємодія українських посольств у європейських країнах, наших представників, які узгоджуватимуть ці питання з місцевою владою, щоб безперешкодно вони могли виїхати туди і в подальшому, в чому я не сумніваюся, після нашої спільної перемоги над нашим спільним ворогом, щоб ці люди, якщо вони захочуть повернутися туди, звідки вони поїхали, щоб вони могли повернутися без проблем. А ті, хто забажає залишитися відновлювати та зміцнювати Українську державу, вони можуть залишитися. Тому в цьому ключі, у цьому напрямі ми працюємо зараз. Існують бюрократичні моменти, які необхідно уточнити та прояснити.

Наступний аспект. Брати дорогі, українці, сьогодні міграційні служби в європейських країнах прийняли рішення про те, щоб вам, українцям, які залишають країну, точніше, які змушені втекти, щоб врятувати своїх дітей, в європейські країни, Європейський союз дає можливість розселятися вільно з видом на проживання на 3 місяці, доки ця вся ситуація [війна Росії проти України] буде тут… Але для цього потрібно, щоб тут [в ЄС] були родичі.

Я вам говорю зараз від імені всіх чеченців та інгушів, які перебувають у країнах Європи та інших країнах світу, ви в нашій особі, в особі наших народів маєте рідних, братів, сестер та найближчих людей. Ми готові прийняти вас сім'ями, де б не з'явилися ви у європейських країнах - наші двері для вас відчинені. І ми вас приймемо як рідних. Я вам це гарантую.

Також читайте Вторгнення Росії в Україну: морги в Білорусі забиті тілами чеченців

Щодо чеченських біженців, які перебувають на території України [після того як] були змушені втекти з Чечні. Сьогодні, за наявною у нас інформацією, у них дуже плачевний стан, бо "кадирівці", тобто путіністи надіслали до України чеченомовних російських військовослужбовців. Через це ускладнилися стосунки, існує упереджене ставлення.

Я закликаю керівництво України, журналістів та всіх людей доброї волі, щоб цих людей не переслідували та надавали їм таку саму можливість, як українським біженцям, покинути країну, рятуючи своїх дітей. Я впевнений, що чоловіки, які жили в Україні не втечуть, вони залишаться разом із вами захищати цю країну. Але дайте їм також можливість вивезти дітей, жінок та хворих нарівні з українцями. Оце моє побажання, ось це мій заклик.

- Скажіть, будь ласка, про яку кількість військових, людей з військовим досвідом, чоловіків, які хочуть приїхати в Україну, йдеться?

Також читайте ЄС надасть українським біженцям тимчасовий захист: що це означає

- Давайте не говорити про якусь конкретну цифру. Ми знаємо, з ким ми маємо справу зараз. Тут не лише наші друзі слухають, нас почують і наші вороги. Просто, для прикладу, скажу, що в Європі та в усьому світі перебуває понад 350 тисяч чеченців. І я вас запевняю: охочих сьогодні “розрахуватися” [з Путіним за дві Чеченські війни] та захистити Україну, не лише вашу свободу, а й свободу всіх людей доброї волі, дуже багато. І головне, щоб ми зараз подолали ось ці бюрократичні моменти, щоб цих людей ми могли організовано разом з вами, разом із вашими структурами, перевезти в Україну.

Решта – у руках Всевишнього. Але я не сумніваюся, що Всевишній на боці українців, на боці тих, хто воює із цими варварами. І ми переможемо, іншааллах, я не сумніваюся в цьому.

- Коли будуть підписані документи? В які терміни?

- Уже йде процес, є вже перші проекти цих документів, ми направили їх і зараз чекаємо з боку українців, наших друзів, що вони нам скажуть. Наші делегації готові виїхати в Україну будь-коли.

- Тобто це питання кількох днів, правильно?

- Поки наша делегація перебуватиме в Україні, я гадаю, перші загони, перші батальйони почнуть прибувати до України.