Восьмий день війни Росії проти України: головні події на фронті

Восьмий день війни Росії проти України: головні події на фронті

День був важким, але закінчуємо його оптимістично.

Добігає кінця восьмий день війни Росії проти України. За минулу добу ситуація на фронті суттєво змінилася тільки в районі Енергодару Запорізької області - там ворожа армія намагалася просунутися до міста, бої тривають. В інших містах ЗСУ дали відсіч супротивнику. Російська армія зазнала втрат.

Про це 3 березня повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Головні події на фронті за добу:

На фронтах ситуація змінилася тільки в районі Енергодару, це Запорізька АЕС. Там підрозділи противника спробували просунутися до міста, зараз там ідуть бої. Це найбільша в Європі АЕС, проте супротивник не соромиться використовувати там "Гради".

"Ми розуміємо, що російський традиційний спосіб війни - не зважаючи на можливу попутну шкоду, намагатися вирішувати свої бойові завдання", - наголосив Арестович.

Також гаряче сьогодні було знову у Бучі, Гостомелі, Ірпені – трикутник передмість у північно-західному районі Києва, де противник знову намагався прорватися. Вони спробували і не вийшло. У Гостомелі ЗСУ вдруге зловили росіян у вуличному бої, побили БМД, а потім накрили російське зосередження, теж "Градом".

"Їхні боєприпаси рвалися так, що в бомбосховищах по сусідству двері заклинило", - сказав він.

Як і раніше, б'ють по Харкову. Причому абсолютно вже не вибірково. Били сьогодні авіацією та артилерією, важкими системами, бо наші захисники там показують блискучий приклад мужності. Їх намагаються бити всіма засобами.

Маріуполь тримається.

З Херсона росіяни пішли у бік Миколаєва, але лишили безліч розтяжок у місті. Мабуть, для того, щоб підірвалася наша тероборона та місцеві жителі, сказав Арестович. Також у Херсоні ЗСУ накрили аеропорт повністю: а там було – близько 1000 в/с, 20 гелікоптерів, +200 машин. Залишки – скільки їх там залишилося, уточнюються. Завтра у Херсоні заплановано фейковий мітинг, нібито проросійський, що жителі радісно зустрічають окупантів тощо, але не вірте цим фейкам.

Під Миколаєвом ганяли сьогодні росіян цілий день, чекаючи, коли згрупуються. Надвечір з'їхалися під село Піски на сході області. І там наші їх накрили "Градами".

Білоруська 38-а окрема бригада, за нашими даними, розгорнута на кордоні з Україною, але там настрої близькі до вкрай песимістичних. Ні солдати, ні офіцери не хочуть брати участь у цьому.