Восьмий день війни Росії проти України: головні події на фронті

День був важким, але закінчуємо його оптимістично.
Добігає кінця восьмий день війни Росії проти України. За минулу добу ситуація на фронті суттєво змінилася тільки в районі Енергодару Запорізької області - там ворожа армія намагалася просунутися до міста, бої тривають. В інших містах ЗСУ дали відсіч супротивнику. Російська армія зазнала втрат.
Про це 3 березня повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
Головні події на фронті за добу:
На фронтах ситуація змінилася тільки в районі Енергодару, це Запорізька АЕС. Там підрозділи противника спробували просунутися до міста, зараз там ідуть бої. Це найбільша в Європі АЕС, проте супротивник не соромиться використовувати там "Гради".
"Ми розуміємо, що російський традиційний спосіб війни - не зважаючи на можливу попутну шкоду, намагатися вирішувати свої бойові завдання", - наголосив Арестович.
Також гаряче сьогодні було знову у Бучі, Гостомелі, Ірпені – трикутник передмість у північно-західному районі Києва, де противник знову намагався прорватися. Вони спробували і не вийшло. У Гостомелі ЗСУ вдруге зловили росіян у вуличному бої, побили БМД, а потім накрили російське зосередження, теж "Градом".
"Їхні боєприпаси рвалися так, що в бомбосховищах по сусідству двері заклинило", - сказав він.
Як і раніше, б'ють по Харкову. Причому абсолютно вже не вибірково. Били сьогодні авіацією та артилерією, важкими системами, бо наші захисники там показують блискучий приклад мужності. Їх намагаються бити всіма засобами.
Маріуполь тримається.
З Херсона росіяни пішли у бік Миколаєва, але лишили безліч розтяжок у місті. Мабуть, для того, щоб підірвалася наша тероборона та місцеві жителі, сказав Арестович. Також у Херсоні ЗСУ накрили аеропорт повністю: а там було – близько 1000 в/с, 20 гелікоптерів, +200 машин. Залишки – скільки їх там залишилося, уточнюються. Завтра у Херсоні заплановано фейковий мітинг, нібито проросійський, що жителі радісно зустрічають окупантів тощо, але не вірте цим фейкам.
Під Миколаєвом ганяли сьогодні росіян цілий день, чекаючи, коли згрупуються. Надвечір з'їхалися під село Піски на сході області. І там наші їх накрили "Градами".
Білоруська 38-а окрема бригада, за нашими даними, розгорнута на кордоні з Україною, але там настрої близькі до вкрай песимістичних. Ні солдати, ні офіцери не хочуть брати участь у цьому.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217,
- бойових броньованих машин ‒ 900,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 (інформація уточнюється),
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
- У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку: фото та відео
- Наслідки обстрілу Росією житлового будинку в Києві: двоє загиблих та шестеро тяжко поранених (відео)
- Який вигляд має київська багатоповерхівка після нічного ракетного обстрілу: фото, відео
- З'явилися фото ракетних обстрілів у Києві
- Окупанти обстрілюють Чернігів із "градів" - ОДА
- Російські війська обстріляли Харків – вулиці міста вкрили снаряди, що не розірвались
- Російські окупанти ракетами обстріляли Бровари, є поранені: відео
- Після переговорів Росія запустила по Києву балістичні ракети: відео потужного вибуху.