Восьмой день войны России против Украины: главные события на фронте

Восьмой день войны России против Украины: главные события на фронте

День был трудным, но заканчиваем его оптимистично.

Подходит к концу восьмой день войны России против Украины. За минувшие сутки ситуация на фронте существенно изменилась только в районе Энергодара Запорожской области – там вражеская армия пыталась продвинуться в город, бои продолжаются. В других городах ВСУ дали отпор противнику. Российская армия понесла потери.

Об этом 3 марта сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Главные события на фронте за сутки:

На фронтах ситуация изменилась только в районе Энергодара, это Запорожская АЭС. Там подразделения противника попытались продвинуться в город, сейчас там идут бои. Это самая большая в Европе АЭС, однако противник не стесняется использовать там "Грады".

"Мы понимаем, что российский традиционный способ войны — несмотря на возможный попутный ущерб, пытаться решать свои боевые задачи", — подчеркнул Арестович.

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Также жарко сегодня было снова в Буче, Гостомеле, Ирпене – треугольник пригородов в северо-западном районе Киева, где противник снова пытался прорваться. Они попробовали и не получилось. В Гостомеле ВСУ во второй раз поймали россиян в уличном бою, избили БМД, а затем накрыли российское сосредоточение, тоже "Градом".

"Их боеприпасы рвались так, что в бомбоубежищах по соседству дверь заклинило", – сказал он.

По-прежнему бьют по Харькову. Причем совершенно уже не выборочно. Били сегодня авиацией и артиллерией, тяжелыми системами, потому что наши защитники там показывают блестящий пример мужества. Их пытаются избивать всеми средствами.

Мариуполь держится.

Из Херсона россияне пошли в сторону Николаева, но оставили множество растяжек в городе. Наверное, для того, чтобы подорвалась наша тероборона и местные жители, сказал Арестович. Также в Херсоне ВСУ накрыли аэропорт полностью: а там было – около 1000 в/с, 20 вертолетов, +200 машин. Остатки – сколько их там осталось, уточняются. Завтра в Херсоне запланирован фейковый митинг, якобы пророссийский, что жители радостно встречают оккупантов и тому подобное, но не верьте этим фейкам.

Под Николаевом гоняли сегодня россиян целый день, ожидая, когда сгруппируются. К вечеру съехались под село Пески на востоке области. И там наши их накрыли "Градами".

Белорусская 38-я отдельная бригада, по нашим данным, развернута на границе с Украиной, но там настроения близки к крайне пессимистическим. Ни солдаты, ни офицеры не хотят участвовать в этом.