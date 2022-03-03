Восьмой день войны России против Украины: главные события на фронте

День был трудным, но заканчиваем его оптимистично.
Подходит к концу восьмой день войны России против Украины. За минувшие сутки ситуация на фронте существенно изменилась только в районе Энергодара Запорожской области – там вражеская армия пыталась продвинуться в город, бои продолжаются. В других городах ВСУ дали отпор противнику. Российская армия понесла потери.
Об этом 3 марта сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Главные события на фронте за сутки:
На фронтах ситуация изменилась только в районе Энергодара, это Запорожская АЭС. Там подразделения противника попытались продвинуться в город, сейчас там идут бои. Это самая большая в Европе АЭС, однако противник не стесняется использовать там "Грады".
"Мы понимаем, что российский традиционный способ войны — несмотря на возможный попутный ущерб, пытаться решать свои боевые задачи", — подчеркнул Арестович.
Также жарко сегодня было снова в Буче, Гостомеле, Ирпене – треугольник пригородов в северо-западном районе Киева, где противник снова пытался прорваться. Они попробовали и не получилось. В Гостомеле ВСУ во второй раз поймали россиян в уличном бою, избили БМД, а затем накрыли российское сосредоточение, тоже "Градом".
"Их боеприпасы рвались так, что в бомбоубежищах по соседству дверь заклинило", – сказал он.
По-прежнему бьют по Харькову. Причем совершенно уже не выборочно. Били сегодня авиацией и артиллерией, тяжелыми системами, потому что наши защитники там показывают блестящий пример мужества. Их пытаются избивать всеми средствами.
Мариуполь держится.
Из Херсона россияне пошли в сторону Николаева, но оставили множество растяжек в городе. Наверное, для того, чтобы подорвалась наша тероборона и местные жители, сказал Арестович. Также в Херсоне ВСУ накрыли аэропорт полностью: а там было – около 1000 в/с, 20 вертолетов, +200 машин. Остатки – сколько их там осталось, уточняются. Завтра в Херсоне запланирован фейковый митинг, якобы пророссийский, что жители радостно встречают оккупантов и тому подобное, но не верьте этим фейкам.
Под Николаевом гоняли сегодня россиян целый день, ожидая, когда сгруппируются. К вечеру съехались под село Пески на востоке области. И там наши их накрыли "Градами".
Белорусская 38-я отдельная бригада, по нашим данным, развернута на границе с Украиной, но там настроения близки к крайне пессимистическим. Ни солдаты, ни офицеры не хотят участвовать в этом.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217,
- боевых бронированных машин – 900,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО — 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 (информация уточняется),
- автомобильной техники — 374,
- легкие скоростные катера — 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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