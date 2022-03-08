Instagram перестанет показывать подписки пользователей в Украине и РФ

Решение принято как ответ на нападение войск РФ на Украину.

Популярная социальная сеть Instagram скроет пользователям из России и Украины информацию о подписчиках и тех, на кого они подписаны. Решение принято в ответ на вторжение российских войск в Украину.

Об этом говорится в заявлении компании Meta, которой принадлежит соцсеть.

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Также новые ограничения затронут российские СМИ с меткой "Медиа, контролируемые государством" — их посты не будут показываться в рекомендациях, аккаунты будет найти сложнее, а стикер-ссылки будут сопровождаться "плашкой" с предупреждением о статусе СМИ.

"Теперь мы будем скрывать информацию о людях, за которыми они следят, а также людей, следящих друг за другом для частных учетных записей в Украине и РФ. Это значит, что люди, следящие за частными учетными записями в Украине и России, больше не смогут видеть, на кого подписаны эти учетные записи или кто на них подписан. Мы также не показываем эти учетные записи в подписках других людей или в списках подписок, а также в функции "взаимные подписки", — говорится в сообщении.

Напомним, TikTok приостанавливает работу в России.