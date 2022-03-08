Світ не вірить у майбутнє Росії — Зеленський

За його словами, Захід для України підготує новий план Маршалла для відбудови держави.

Президент Володимир Зеленський вважає, що світ не вірить у майбутнє Росії.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні ввечері 8 березня.

"Світ не вірить у майбутнє Росії, не говорить про нього. Жодного слова, жодної перспективи. Вони все розуміють. Вони говорять про нас, вони допомагають нам, вони готуються підтримати нашу відбудову після війни. Бо всі побачили — для народу, який так героїчно захищається, обов'язково настане оце "після війни", — сказав Зеленський.

За його словами, Захід для України підготує новий план Маршалла (план Маршалла — програма економічної допомоги від США європейським державам після Другої світової війни. — Ред.).

Президент зазначив, що британський прем'єр Борис Джонсон — "людина слова, щирий друг України" — пообіцяв, що Захід сформує цей пакет підтримки. Також Зеленський очікує жорстких санкційних рішень від Євросоюзу проти Росії за цю війну.

"За цю агресію, про яку її автори ще пошкодують. Це буде. Обов'язково. І тому так важливо, щоб у керівництві Росії усвідомили: США, Велику Британію, Євросоюз, Канаду, Австралію, Японію та інші вільні країни світ буде тільки наслідувати. А отже, його не обманути. Санкції не обійти", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський провів розмови з низкою світових лідерів.

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