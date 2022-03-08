Мир не верит в будущее России — Зеленский

По его словам, Запад для Украины подготовит новый план Маршалла по восстановлению государства.

Президент Владимир Зеленский считает, что мир не верит в будущее России.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении вечером 8 марта.

"Мир не верит в будущее России, не говорит о нем. Ни слова, никакой перспективы. Они все понимают. Они говорят о нас, они помогают нам, они готовятся поддержать наше восстановление после войны. Потому что все увидели — для народа, который так героически защищается, обязательно наступит вот это "после войны", — сказал Зеленский.

По его словам, Запад для Украины подготовит новый план Маршалла (план Маршалла – программа экономической помощи от США европейским государствам после Второй мировой войны. – Ред.).

Президент отметил, что британский премьер Борис Джонсон — "человек слова, искренний друг Украины" — пообещал, что Запад сформирует этот пакет поддержки. Также Зеленский ожидает жестких санкционных решений от Евросоюза против России за эту войну.

"За эту агрессию, о которой ее авторы еще пожалеют. Это будет. Обязательно. И потому так важно, чтобы в руководстве России осознали: США, Великобританию, Евросоюз, Канаду, Австралию, Японию и другие свободные страны миру будет только подражать. А значит, его не обмануть. Санкции не обойти", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, что Зеленский провел разговоры с рядом мировых лидеров.

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