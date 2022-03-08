Россияне убили 52 ребенка в Украине с начала войны — Зеленский

Мы не позволим никому в мире игнорировать страдания и убийства наших детей, подчеркнул президент.
Российские оккупанты за 13 дней войны против Украины убили 52 ребенка.
Об этом в ходе обращения 8 марта сообщил президент Владимир Зеленский.
"Сегодня, когда я шел выступать перед британским парламентом, самым страшным числом было для меня 50. 50 убитых украинских детей за 13 дней войны.
А уже через час стало 52. 52 ребенка. Никогда не прощу этого. И знаю, что вы никогда это не простите оккупантам", — сказал президент.
Мы не позволим никому на свете игнорировать страдания и убийства наших людей, наших детей, подчеркнул Зеленский.
Читайте также: