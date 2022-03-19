Украинцы в Польше смогут конвертировать гривны в злотые и евро

Украинцы в Польше смогут конвертировать гривны в злотые и евро

Многие украинцы стали жертвами недобросовестных "спекулянтов", предлагающих сверхнизкие курсы обмена.

Украинцы в Польше смогут конвертировать гривны в евро и польские злотые уже на следующей неделе.

Об этом информирует Reuters.

"В связи со значительным притоком беженцев от войны с территории Украины, Национальный банк Польши проводит интенсивную подготовку по конвертации гривны в злотые", — говорится в сообщении финучреждения.

Отмечается, что банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен на общую сумму до 10 тыс. гривен будут обмениваться на польские злотые.

В издании обратили внимание, что многие беженцы не могут приобрести даже вещи первой необходимости, ведь их сбережения в гривне не конвертируются в большинстве стран Европы. Это значит, что у них нет возможности обменять их по разумным курсам. Многие украинцы стали жертвами недобросовестных "спекулянтов", предлагающих сверхнизкие курсы обмена.

Европейский центральный банк также работает над финансовым механизмом, позволяющим миллионам украинских беженцев конвертировать свои сбережения. Центральный банк Болгарии также заявил, что работает над этой задачей, а в Румынии местное отделение Erste Bank позволяет украинцам конвертировать около 400 евро в гривне.

Напомним, что в результате войны, которую развязала Россия, около 10 млн украинцев покинули свои дома, сообщает ООН.

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