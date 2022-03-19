Астрологический прогноз на 19 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: энергетика дня такова, что моральное состояние оставит желать лучшего, а настроение будет неизбежно стремиться к нулю. Однако это не значит, что нужно покориться этому влиянию и пребывать в расстроенных чувствах – напротив, необходимо всеми способами противиться негативному влиянию Вселенной, для чего хороши любые доступные способы. Важно обращать пристальное внимание на любые позитивные "ростки", которые удастся заметить вокруг, и взращивать их в своем сознании.

Символ дня: зеркало.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий – он больше подходит для созерцания и размышлений.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: изумрудный.

Счастливые камни дня: аметист, агат, опал.

За какую часть тела отвечает: почки, поясница.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают достаточно легко и без осложнений, но при этом длятся долго, поэтому не стоит их запускать. Сегодня – как, впрочем, и в любое другое время – не стоит заниматься самолечением, приписывая самому себе широко разрекламированные лекарства.

Афоризм дня: "К чужим недостаткам легко привыкаешь, если не считаешь своим долгом их исправлять" (Франсуаза Саган).

Геометрическая фигура дня: зигзаг – символ молнии и плодородия.

Магия и мистика дня: можно – и нужно – читать заговоры, противодействующие сглазу, а также изготавливать и носить соответствующие талисманы и обереги.

Табу дня: необходимо отказаться от вредных привычек – сегодня они принесут особенно сильный вред здоровью.

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