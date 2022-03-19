Астрологічний прогноз на 19 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Що не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: енергетика дня така, що моральний стан залишить бажати кращого, а настрій неминуче прагнутиме до нуля. Однак це не означає, що потрібно підкоритися цьому впливу і перебувати в засмучених почуттях — навпаки, необхідно всіма способами чинити опір негативному впливу Всесвіту, для чого хороші будь-які доступні способи. Важливо звертати увагу на будь-які позитивні "пагони", які вдасться помітити навколо, і вирощувати їх у своїй свідомості.

Символ дня: дзеркало.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: день несприятливий для активних дій — він більше підходить для споглядання та роздумів.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір дня: смарагдовий.

Щасливе каміння дня: аметист, агат, опал.

За яку частину тіла відповідає: нирки, поперек.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, перебігають досить легко і без ускладнень, але водночас тривають довго, тому не варто їх запускати. Сьогодні – як, втім, і будь-якого іншого часу – не варто займатися самолікуванням, приписуючи самому собі широко розрекламовані ліки.

Афоризм дня: "До чужих недоліків легко звикаєш, якщо не вважаєш своїм обов'язком їх виправляти" (Франсуаза Саган).

Геометрична фігура дня: зигзаг – символ блискавки та родючості.

Магія та містика дня: можна – і потрібно – читати змови, що протидіють пристріту, а також виготовляти та носити відповідні талісмани та обереги.

Табу дня: необхідно відмовитися від шкідливих звичок – сьогодні вони завдадуть особливо сильної шкоди здоров'ю.

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