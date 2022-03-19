За добу на Донеччині окупанти вбили щонайменше 12 цивільних

Точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.
За минулу добу, 18 березня, російські окупанти в Донецькій області вбили щонайменше 12 цивільних.
Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Facebook.
За добу найбільше від російських снарядів постраждав Краматорськ: тут росіяни убили 5 і поранили 25 мирних мешканців.
В Авдіївці окупанти вбили 2 і поранили 4 людей, в Покровську – вбили 1 людину і поранили 6.
Є один постраждалий в Степному і один в Бахмуті. Крім того, вдалося уточнити інформацію щодо 4 загиблих і 1 пораненого у Маріуполі та 1 загиблого у Нетайловому.
За словами Кириленка, точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.
Загалом від початку повномасшатбного вторгнення РФ на Донеччині окупанти вбили 101 людину і поранили 432 (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).
Нагадаємо, що окупанти обшукували авто та нишпорили в телефонах під час евакуації людей з Маріуполя та Бердянська.
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