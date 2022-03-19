Ізраїль передасть Україні броньовані "швидкі" та гумдопомогу

Амбуланси оснащені для надання допомоги під час бойових дій.

Ізраїль передає Україні 4 броньовані автомобілі швидкої допомоги, що дозволяють безпечно вивозити поранених та постраждалих із зони обстрілів.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Машини пройшли перевірку у зонах воєнних конфліктів. Також амбуланси підготовлені до роботи в Україні та оснащені для надання допомоги під час бойових дій. "Швидкі" передадуть літаками повітряним мостом.

Також Ізраїль передасть Україні 230 тонн гуманітарної допомоги, зібраної громадянами цієї країни.

Нагадаємо, що через війну, яку розв'язала Росія, близько 10 млн українців залишили свої будинки, повідомляє ООН.

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