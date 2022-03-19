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Израиль передаст Украине бронированные "скорые" и гумпомощь

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Израиль передаст Украине бронированные "скорые" и гумпомощь

Associated Press

Амбулансы снабжены для оказания помощи во время боевых действий.

Израиль передает Украине 4 бронированных автомобиля скорой помощи, которые позволяют безопасно вывозить раненых и пострадавших из зоны обстрелов.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Машины прошли проверку в зонах военных конфликтов. Амбулансы подготовлены к работе в Украине и оснащены для оказания помощи во время боевых действий. "Скорые" передадут самолетами воздушным мостом.

Израиль также передаст Украине 230 тонн гуманитарной помощи, собранной гражданами этой страны.

Напомним, что в результате войны, которую развязала Россия, около 10 млн украинцев покинули свои дома, сообщает ООН.

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