Украинец вышел из "ирпенского ада" и вывел с собой двух коров

Украинец вышел из "ирпенского ада" и вывел с собой двух коров

Парень с двумя коровами пешком дошел до Коростышева Житомирской области.

Украинец, проживавший вблизи Ирпеня, спасся от вражеских обстрелов и увел с собой корову и теленка.

Об этом в Facebook рассказала волонтер Ольга Кийко.

Первое сообщение о спасшемся из "ирпенского ада" парне, выведшем с собой коров, появилось 11 марта. Его разыскивали родственники и близкие.

18 марта стало известно, что молодой человек дошел до Коростышева Житомирской области. По дороге его подобрала грузовая машина. Спаситель коров добрался до места, которое нашли ему волонтеры.

Почти всю дорогу из Ирпеня он вместе с коровками шел пешком.

"Хочется, чтобы те, кто бросает котика, собачку и т.д., задумались", — отметила автор сообщения.

Ранее сестры-киевлянки рассказали, как эвакуировали 47 кошек и собаку.

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