"Хезболла" отрицает, что воюет в Украине на стороне РФ

"Хезболла" отрицает, что воюет в Украине на стороне РФ

Ранее сообщалось, что боевики главы Сирии Башара Асада и шиитского движения "Хезболла" согласились воевать против Украины.

Ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация "Хезболла" отрицает, что ее боевики принимают участие в войне против Украины на стороне РФ.

Об этом заявил лидер "Хезболлы" Хассан Насралла, передает Reuters.

"Я категорически отрицаю присутствие бойцов и военных экспертов "Хезболлы" в Украине, воюющих на стороне России", — сказал он. Насралла назвал такие слухи "безосновательной ложью".

Ранее сообщалось, что около 16 тысяч боевиков из так называемой армии главы Сирии Башара Асада и шиитского движения "Хезболла" согласились воевать против Украины на стороне РФ.

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