"Хезболла" заперечує, що воює в Україні на боці РФ

"Хезболла" заперечує, що воює в Україні на боці РФ

Раніше повідомлялося, що бойовики очільника Сирії Башара Асада та шиїтського руху "Хезболла" погодилися воювати проти України.

Ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація "Хезболла" заперечує, що її бойовики беруть участь у війні проти України на стороні РФ.

Про це заявив лідер "Хезболли" Хассан Насралла, інформує Reuters.

"Я категорично заперечую присутність бійців та військових експертів "Хезболли" в Україні, що воюють на боці Росії", — сказав він. Насралла назвав такі чутки "безпідставною брехнею".

Раніше повідомлялося, що близько 16 тисяч бойовиків із так званої армії очільника Сирії Башара Асада та шиїтського руху "Хезболла" погодилися воювати проти України на боці РФ.

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