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Зеленський та Джонсон обговорили оборонну допомогу Україні

Зеленський та Джонсон обговорили оборонну допомогу Україні

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Зеленський та Джонсон обговорили оборонну допомогу Україні

Twitter/Володимир Зеленський

Сторони також обговорили перебіг війни в Україні.

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили перебіг бойових дій та оборонну допомогу Україні.

Про це президент України написав у Twitter.

"Поговорив телефоном з Борисом Джонсоном. Заручився його підтримкою напередодні завтрашніх важливих зустрічей. Обговорили з британським Прем'єр-міністром перебіг бойових дій та оборонну допомогу Україні. Разом переможемо", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час виступу перед парламентом Франції підкреслив, що окупанти не зважають на поняття воєнного злочину, та продовжують вчиняти звірства в Україні.

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