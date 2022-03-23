Зеленський та Джонсон обговорили оборонну допомогу Україні

Сторони також обговорили перебіг війни в Україні.

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили перебіг бойових дій та оборонну допомогу Україні.

Про це президент України написав у Twitter.

"Поговорив телефоном з Борисом Джонсоном. Заручився його підтримкою напередодні завтрашніх важливих зустрічей. Обговорили з британським Прем'єр-міністром перебіг бойових дій та оборонну допомогу Україні. Разом переможемо", - повідомив Зеленський.

Had a phone conversation with @BorisJohnson. Received assurances of his support on the eve of tomorrow's important meetings. Discussed the course of hostilities and defense assistance to Ukraine. We will win together. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 23, 2022

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час виступу перед парламентом Франції підкреслив, що окупанти не зважають на поняття воєнного злочину, та продовжують вчиняти звірства в Україні.

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