Путін вже зазнає краху в Україні - Джонсон

Джонсон підкреслив, що український народ проявив себе надзвичайно хоробрим.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що президент Росії Володимир Путін вже зазнає краху в Україні.
Про це він 24 березня заявив у себе в Twitter.
"Український народ проявив себе надзвичайно хоробрим і наполегливим у захисті своєї Батьківщини перед неспровокованим наступом", - написав він.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський та Борис Джонсон обговорили перебіг бойових дій та оборонну допомогу Україні.
Читайте також:
- Бліцкриг Путіна провалився, що далі: прогнози західної розвідки та військових щодо розвитку війни в Україні
- "Хоче прирівняти російські тугрики до юанів": Клімкін пояснив, навіщо Путін змушує платити за газ рублями
- Ви впевнені, що 5-та стаття спрацює: Зеленський заявив, що Росія піде війною проти східних членів НАТО