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Путін вже зазнає краху в Україні - Джонсон

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Путін вже зазнає краху в Україні - Джонсон

Getty Images

Джонсон підкреслив, що український народ проявив себе надзвичайно хоробрим.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що президент Росії Володимир Путін вже зазнає краху в Україні.

Про це він 24 березня заявив у себе в Twitter.

"Український народ проявив себе надзвичайно хоробрим і наполегливим у захисті своєї Батьківщини перед неспровокованим наступом", - написав він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський та Борис Джонсон обговорили перебіг бойових дій та оборонну допомогу Україні.

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