На Полтавщині запрацював Штаб посівної кампанії

Рада оборони Полтавської області ухвалила комплекс рішень щодо проведення посівній кампанії в умовах воєнного часу.

Про це повідомив у Телеграм-каналі голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«Зараз активно готуємося до весняно-польових робіт, щоб засіяти 1,4 млн га і забезпечити продовольчу безпеку України», – зазначив він.

Зокрема, створено Штаб посівної кампанії, який працюватиме над вирішенням усіх нагальних проблем, що виникають у аграріїв.

Також створено базу даних щодо наявності насіння й добрив, сформовано резерв пального. Крім цього, було вирішено, що «для пересування техніки під час комендантської години та через блокпости не потрібні спецдозволи, а працівники й техніка, задіяні в посівній кампанії, бронюються від мобілізації та вилучення», – проінформував Лунін.

Він додав, що керівництво області працює на «економічному фронті» – зокрема, над отриманням підприємствами держзамовлень.

«Половина закладів харчування та закладів сфери послуг на Полтавщині вже працюють. Підприємства легкої промисловості вже завантажені на 60%. Але маємо продовжувати збільшувати потужності», – переконаний очільник області.

Станом на зараз Полтавщина прийняла на постійне проживання 16 тисяч переселенців. Область стала надійним тилом і гуманітарним хабом. «Нам вдалося евакуювати понад 100 тисяч людей із Сумщини, ми передали на Сумщину й Харківщину близько 1300 тонн гуманітарних вантажів», – сказав Дмитро Лунін.