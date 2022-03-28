"НАТО можна умовно поділити на п'ять таборів", - Зеленський

Війна Росії проти України триває 33-й день.

НАТО можна умовно поділити на п'ять таборів. Одні країни хочуть припинення війни, адже їх лякає ситуація в країні. Інші ж прагнуть якомога швидше повернутися до звичайного життя та продовжувати співпрацю з країною-агресоркою.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю виданню The Economist.

Так, за словами президента, є низка країн в Альянсі, які не проти довгої війни. Вони переконані, що це дозволить виснажити Росію. Водночас саме така війна може означати загибель України, а також забрати ще більше мирних життів.

До другого табору належать ті країни, які хотіли б якомога швидше завершити війну. Але не тому, що їх лякають вбивства в Україні, а тому, що вони прагнуть повернутися до співпраці з Росією, чий ринок великий.

Третя група, за словами Зеленського, більш різноманітна. У ній країни, які визнають нацизм у Росії та прагнуть перемоги України.

У четвертій же дрібніші ліберальні країни, які переконані, що найбільша цінність – життя. Тож війна, на їхню думку, повинна завершитися якомога швидше.

Натомість п'ятий табір складається зі "сконфужених" країн. Вони хочуть миру зараз і всіма можливими способами. А все тому, що вони – офіси Росії в Європі.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловив думку, що заяви НАТО про невтручання у війну Росії проти України ще до її початку спровокували РФ до ескалації. Війну в Україні він назвав "уламком третьої світової".

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