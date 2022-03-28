"НАТО можно условно разделить на пять лагерей", — Зеленский

Война России против Украины длится 33-й день.

НАТО можно разделить на пять лагерей. Одни страны хотят прекращения войны, потому что их пугает ситуация в стране. Другие же стремятся как можно скорее вернуться к обычной жизни и продолжать сотрудничество со страной-агрессором.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Economist.

Так, по словам президента, есть ряд стран в Альянсе, которые не против долгой войны. Они убеждены, что это позволит истощить Россию. В то же время, именно такая война может означать гибель Украины, а также унести еще больше мирных жизней.

Ко второму лагерю принадлежат те страны, которые хотели бы поскорее завершить войну. Но не потому, что их пугают убийства в Украине, а потому, что они стремятся вернуться к сотрудничеству с Россией, чей рынок велик.

Третья группа, по словам Зеленского, более многообразна. В ней страны, признающие нацизм в России и стремящиеся к победе Украины.

В четвертой же более мелкие либеральные страны, убежденные, что самая большая ценность – жизнь. Поэтому война, по их мнению, должна завершиться как можно скорее.

Пятый лагерь состоит из "сконфуженных" стран. Они хотят мира сейчас и всеми возможными способами. А все потому, что они – офисы России в Европе.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выразил мнение, что заявления НАТО о невмешательстве в войну России против Украины еще до начала спровоцировали РФ в эскалацию. Войну в Украине он назвал "обломком третьей мировой".

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